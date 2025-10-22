Τρίκαλα: Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 18χρονος μητροκτόνος - Τι είπε για τη σχέση τους - Real.gr

Σε ανακριτή και εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 18χρονος μητροκτόνος που σόκαρισε την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, όταν ο ίδιος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις. Χθες ωστόσο οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι τον ενοχλούσε ο τρόπος ζωής της μητέρας του και ο τρόπος που του φέρονταν.

«Το είχα σκεφτεί να την σκοτώσω, γιατί δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» φέρεται να ήταν οι πρώτες κουβέντες του 18χρονου στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Όπως είπε ίδιος στους αστυνομικούς, τη στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα την τύλιξε γύρω από το λαιμό της και την έπνιξε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται.

Ο μαθητής ΕΠΑΛ, που τα τελευταία χρόνια φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων, ανέφερε ακόμη ότι δεχόταν συστηματικό bullying από συνομηλίκους του μετά το διαζύγιο των γονιών του. «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Όσοι τον γνώριζαν, κάνουν λόγο για ένα ήσυχο και ευγενικό παιδί, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Ο πατέρας του και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο, βρίσκονται στο πλευρό του προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τα κίνητρα και την ψυχική κατάσταση του 18χρονου μητροκτόνου.