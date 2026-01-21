Τρίκαλα: Έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων - Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε χωριά - Real.gr

Συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων, τόσο στα πεδινά όσο και στα ορεινά, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο του δήμου.

Περισσότερα από 40 μηχανήματα της δημοτικής αρχής επιχειρούν για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στην Καλαμπάκα και τα χωριά του δήμου, καθώς το ύψος του χιονιού σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασε τα 40 εκατοστά.

Ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει πως μέχρι τώρα η κατάσταση είναι αντιμετωπίσημη, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν περισσότερα από 10 χωριά, ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας, τονίζει επίσης ο ίδιος, ενώ με απόφασή του έχουν κλείσει για σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες.

«Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκεί το φαινόμενο», καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος.