Quantcast
Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Αναφορές για πέντε αγνοούμενους και 8 τραυματίες - Real.gr
real player

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Αναφορές για πέντε αγνοούμενους και 8 τραυματίες

07:05, 26/01/2026
Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Αναφορές για πέντε αγνοούμενους και 8 τραυματίες

Μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή καταστρέφει την γνωστή Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ την Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τους 13 εργαζόμενους που βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου συνολικα οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ αγνοούνται πέντε γυναίκες.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

00:30 27/01
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

23:59 26/01
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

23:45 26/01
Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

23:41 26/01
Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη

23:39 26/01
Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ταξίδι «φιλίας» του πρωθυπουργού της Σενεγάλης στο Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ταξίδι «φιλίας» του πρωθυπουργού της Σενεγάλης στο Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

23:30 26/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Πού στρέφονται οι έρευνες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Πού στρέφονται οι έρευνες

23:29 26/01
Κωνσταντίνος Φλώρος στον ΑΝΤ1: Φόβοι για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν

Κωνσταντίνος Φλώρος στον ΑΝΤ1: Φόβοι για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν

23:19 26/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved