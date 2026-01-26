Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Αναφορές για πέντε αγνοούμενους και 8 τραυματίες - Real.gr

Μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή καταστρέφει την γνωστή Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ την Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τους 13 εργαζόμενους που βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου συνολικα οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ αγνοούνται πέντε γυναίκες.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.