Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, κατέγραψε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία συνολικά τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), είναι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας είδε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη.

Το βίντεο που ακολουθεί από το trikalazoom.site προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σε περιοχή των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Παρότι η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το εργοστάσιο, καταγράφεται καθαρά ένας εκκωφαντικός ήχος ο οποίος φέρεται να είναι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η καταγραφή αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου και επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση με την οποία έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

Δείτε το βίντεο: