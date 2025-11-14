Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό - Real.gr

Quantcast
Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό
Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό

09:15, 14/11/2025
Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Γκρόπα Τρικάλων, το βράδυ της Τετάρτης στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, όπου νταλίκα βουλγαρικής προέλευσης εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου.

Ο οδηγός, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παραπλανήθηκε στο σημείο της σήραγγας και αντί να συνεχίσει ευθεία, έστριψε αριστερά, περνώντας μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και ακολουθώντας την παλιά διαδρομή που έχει εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion, η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα, καθώς βράχοι φράζουν το δρόμο και η όπισθεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε το όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία, που αναζητούν λύση για τον απεγκλωβισμό του οχήματος. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερευνάται αν λανθασμένες οδηγίες GPS συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.

