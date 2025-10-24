Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος μητροκτόνος – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη θα ζητήσουν οι δικηγόροι του - Real.gr

Quantcast
19:29, 24/10/2025
Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, σήμερα ο 18χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 54χρονης μητέρας του, μετά από μια μαραθώνια απολογία, στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων.

Ωστόσο, με δήλωσή τους οι δικηγόροι υπεράσπισης του 18χρονου κάνουν λόγο για διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου.

Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση”. Οι ίδιοι κάνουν λόγο ότι ο νεαρός δεν σκεφτόταν την δολοφονία της μητέρας του δήλωσαν οι δικηγόροι του 18χρονου.

Με πληροφορίες ΑΠΕ -ΜΠΕ

