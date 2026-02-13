Τρίκαλα: Προσήχθη γιαγιά μαθητή - Επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή του σχολείου - Real.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, μια συνάντηση για την παραλαβή βαθμολογίας κατέληξε σε σοβαρή λεκτική αντιπαράθεση και τελικά στην προσαγωγή της γιαγιάς μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.