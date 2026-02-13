Τρίκαλα: Προσήχθη γιαγιά μαθητή - Επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή του σχολείου - Real.gr

Πιο συγκεκριμένα, μια συνάντηση για την παραλαβή βαθμολογίας κατέληξε σε σοβαρή λεκτική αντιπαράθεση και τελικά στην προσαγωγή της γιαγιάς μαθητή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.
Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.