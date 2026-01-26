Τρίκαλα: Στις φλόγες το εργοστάσιο «Βιολάντα» - Πληροφορίες για τέσσερις νεκρές γυναίκες, αγνοοείται άλλη μία - Real.gr

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, βρέθηκαν τρεις γυναίκες νεκρές, και λίγο αργότερα ανασύρθηκε και τέταρτη νεκρή. Αλλη μία γυναίκα αγνοείται.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

«Στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.