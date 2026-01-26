Τρίκαλα: «Υποχώρησε το πάτωμα και οι γυναίκες έπεσαν μέσα στη φωτιά» - Τι δήλωσε συγγενής της αγνοούμενης - Real.gr

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για την τρομακτική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται μία ακόμα, μητέρα τριών παιδιών. Μόλις το προηγούμενο βράδυ, εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν την έλευση της νέας χρονιάς στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της βιομηχανίας μπισκότων είχε αφήσει το μισό προσωπικό που στελεχώνει κανονικά τη βραδινή βάρδια να μην πάει για δουλειά, λόγω της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, τότε στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης θα βρίσκονταν 30 άτομα.

«Σώθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν βγει για να κάνουν διάλειμμα. Η ξαδέλφη μου μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις συναδέλφους της εργάζονταν στο ζυμωτήριο που ήταν στο ισόγειο. Οι επιζήσαντες μου είπαν ότι η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, υποχώρησε το πάτωμα και οι γυναίκες έπεσαν μέσα στη φωτιά», είπε στο STAR», ο ξάδελφος της αγνοούμενης.

Η αδελφή της αγνοούμενης, που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή της τραγικής είδησης έξω από το εργοστάσιο, είπε στην εκπομπή πως δεν έχουν καμία ενημέρωση για τις εξελίξεις των ερευνών, αλλά και την τύχη της αδελφής της.

Συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για να δώσουν δείγμα DNA, ώστε να ταυτοποιηθούν οι σοροί των τεσσάρων γυναικών.

Αυτό που λένε οι συγγενείς των θυμάτων είναι ότι οι τέσσερις γυναίκες, που βρέθηκαν νεκρές, αλλά και η μία αγνοούμενη είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια, ώστε να μπορούν μέσα στη μέρα να προσέχουν τα παιδιά τους.

Ο ιδιοκτήτης του κέντρου εκδηλώσεων, όπου έγινε η κοπή της πίτας της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», μίλησε στην εκπομπή, περιγράφοντας μια βραδιά γλεντιού, χαράς και αισιοδοξίας.

«Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, σε κλίμα χαράς κι ενθουσιασμού. Ήταν οικογενειακή η ατμόσφαιρα. Ο ιδιοκτήτης είπε στους εργαζόμενους, ότι θέλει πρώτα να έχουν υγεία και μετά όλα τα άλλα», είπε.