Τρίπολη: Μετανιωμένος εμφανίστηκε στον ανακριτή ο 13χρονος – Τι υποστήριξε - Real.gr

O 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Την πόρτα του ανακριτή στην Τρίπολη, πέρασε ο μαθητής που πρωταγωνίστησε σε καυγά μαχαιρώνοντας φίλο του στη μέση του δρόμου.

Ο μαθητής γυμνασίου που χτύπησε με μαχαίρι τον φίλο του, απολογήθηκε στην Τρίπολη ενώπιον του ανακριτή για τέσσερις ώρες. Προσπάθησε να εξηγήσει πως ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο.

Ο 13χρονος μαθητής δέχθηκε σωρεία ερωτημάτων από τον ανακριτή. Ανέλυσε καρέ καρέ το αιματηρό επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά.

Αντίθετα, , είπε ότι αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 12χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο χέρι, και τότε εκείνος το άρπαξε και του επιτέθηκε.

Σήμερα, ζητά συγγνώμη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, είπε ότι όταν βγει ο συμμαθητής του από το νοσοκομείο, θέλει να γίνουν και πάλι φίλοι.

Στα πλάνα που παρουσίασε το Star φαίνεται ο ένας 13χρονος να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.