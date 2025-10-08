Quantcast
Τρίπολη: Συμπλοκή μεταξύ δύο ανηλίκων – Ο ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας - Real.gr
real player

Τρίπολη: Συμπλοκή μεταξύ δύο ανηλίκων – Ο ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας

22:35, 08/10/2025
Τρίπολη: Συμπλοκή μεταξύ δύο ανηλίκων – Ο ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας

Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου.

Σε εξέλιξη είναι προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Τρίπολης για υπόθεση που αφορά δυο ανήλικους οι οπαίοι διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες συνέβη στην οδό Καλαβρύτων, στην Τρίπολη, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του. Η αστυνομία εντόπισε αιχμηρό αντικείμενο που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους ανήλικους. Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στην πρόκληση σωματικών βλαβών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved