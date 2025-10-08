Τρίπολη: Συμπλοκή μεταξύ δύο ανηλίκων – Ο ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας - Real.gr

Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου.

Σε εξέλιξη είναι προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Τρίπολης για υπόθεση που αφορά δυο ανήλικους οι οπαίοι διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες συνέβη στην οδό Καλαβρύτων, στην Τρίπολη, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και στη συνέχεια ο ένας από τους δυο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας προκειμένου να χειρουργηθεί χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του. Η αστυνομία εντόπισε αιχμηρό αντικείμενο που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους ανήλικους. Έχουν συλληφθεί οι γονείς του ενός για παραμέληση ανηλίκου, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά στην πρόκληση σωματικών βλαβών.