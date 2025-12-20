Τροχαία Αττικής: Σαρωτικοί έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες - Real.gr

Quantcast
Τροχαία Αττικής: Σαρωτικοί έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες
Τροχαία Αττικής: Σαρωτικοί έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες

07:46, 20/12/2025
Τροχαία Αττικής: Σαρωτικοί έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Εντατικοποιεί τους ελέγχους η Τροχαία ενόψει των εορτών, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη διασταύρωση με την Καλλιρρόης βρισκόταν σε εξέλιξη μπλόκο της Τροχαίας Αττικής με αλκοτέστ σε διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, από τις 2 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα είχαν βεβαιωθεί στο συγκεκριμένο σημείο 12 κλήσεις, 5 εκ των οποίων αφορούσαν την πρώτη κλίμακα, όπου αφαιρείται το δίπλωμα για ένα μήνα και το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 7 κλήσεις αφορούσαν αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες και πρόστιμο 750 ευρώ.

