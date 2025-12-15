Τροχαίο ατύχημα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα - Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα είχε, την Κυριακή, ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα social media.

Οπως ανέφερε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε ένα «σοβαρό ατύχημα» και όπως έγραψε «ζει από θαύμα».

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου:

«Είμαι καλά φίλοι μου … Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα …. Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο …. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας …. Υ.Γ.: Αν την βγάλω ”καθαρή” τις επόμενες 17 μέρες π μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά…»