Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη - Real.gr
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη

06:00, 09/01/2026
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων στη Νέα Σμύρνη.

Δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΒ στο νοσοκομείο.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

 

