Τροχαίο ατύχημα στον Σταλό Χανίων: Οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά όταν το ΙΧ του εξετράπη της πορείας του - Real.gr

Τροχαιο ατύχημα σημειώθηκε στον Σταλό Χανίων τα μεσάνυχτα, με τον οδηγό του Ι. Χ αυτοκινήτου να φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα.

Το όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. ‘

Ανδρες της Πυροσβεστικής επιληφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων σε διερχομενα άλλα οχήματα. Ο οδηγός σύμφωνα με την ενημέρωση, είχε τις αισθήσεις του αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έρευνά το ανακριτικο της τροχαίας Χανίων.