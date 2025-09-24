Τροχαίο ατύχημα στην Πατησίων – Μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Quantcast
07:32, 24/09/2025
Τροχαίο ατύχημα στην Πατησίων – Μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, στην πλατεία Αμερικής όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα. Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερα τη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ο αναβάτης της μηχανής συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Δείτε το βίντεο του orangepress:

