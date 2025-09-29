Τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Λάρισα - Νεκρός άνδρας έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έξω από τη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα στην παλιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος της Μελίας.

Σύμφωνα με το onlarisa.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν από το όχημά του έναν άνδρα γύρω στα 45, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν τον άνδρα που εξέπνευσε.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.