Τροχαίο δυστύχημα στη Φωκίδα: Συγκρούστηκε αγροτικό με δύο μηχανές - Ενας νεκρός και δύο τραυματίες - Real.gr

Tροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 21χρονο άνδρα, σημειώθηκε έξω από τη Ναύπακτο.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 12 το μεσημέρι κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 49χρονος φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, αλλά συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού.

Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος του 21χρονου οδηγού της μίας μηχανής και o σοβαρός τραυματισμός του αναβάτη της δεύτερης μηχανής. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.