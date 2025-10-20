Τροχαίο με απεγκλωβισμό στο Ρέθυμνο – Στο νοσοκομείο 30χρονος - Real.gr

Quantcast
10:30, 20/10/2025
ΠΗΓΗ: neakriti

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη, κοντά στον οικισμό Μούντρος.

Ο οδηγός παγιδεύτηκε μέσα στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Στο σημείο έφτασαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και αξιοποίησαν διασωστική σειρά για να απελευθερώσουν τον τραυματισμένο άνδρα. Στη συνέχεια ο 30χρονος παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική φροντίδα έχοντας τις αισθήσεις του, όπως αναφέρει το neakriti.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.

 

 

