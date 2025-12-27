Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι: «Πονάω αφόρητα, παραμορφώθηκα» λέει ο 22χρονος - Real.gr

Στο νοσοκομείο παραμένει ο 22χρονος Άγγελος, που έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη από ασυνείδητο οδηγό στο Πικέρμι, τις παραμονές των Χριστουγέννων.

Παρά τις προσπάθειες, η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τον οδηγό, με τον Άγγελο να ζητά να βρεθεί.

«Κατευθυνόμουν στο ρεύμα προς Αθήνα και καθώς οδηγούσα απλά ακούω ένα μπαμ και μετά χάνω τις αισθήσεις μου και λιποθυμάω», λέει ο Άγγελος στο STAR.

Ο Άγγελος ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το ατύχημα και φέρει σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. «Είμαι βαριά τραυματισμένος, έχω ανυπόφορους πόνους, τα βράδια δεν κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω από τους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο, το αυτί μου ειναι κομμένο, έχω πάρα πολλές πληγές στο πρόσωπό μου».

Ο Άγγελος απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να καταθέσει στις αρχές, προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

«Εύχομαι να γίνω καλά, να περάσουν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλο αυτό που περνάω αυτόν τον καιρό. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει το καθήκον της, να βρει αυτόν που μου προκάλεσε αυτό το κακό», λέει.

Η Τροχαία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής, αλλά και μαρτυρίες.