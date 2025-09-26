Τροχαίο με μηχανή στο Άργος Ορεστικό: Σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα - Real.gr

Quantcast
Τροχαίο με μηχανή στο Άργος Ορεστικό: Σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα
Τροχαίο με μηχανή στο Άργος Ορεστικό: Σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα

07:42, 26/09/2025
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 35 ετών, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα οι αναβάτες της να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματισμούς σοβαρά.

Διερχόμενα οχήματα βρήκαν τους άνδρες τραυματισμένους λίγη ώρα αργότερα και ενημέρωσαν την Αστυνομία. Ταυτόχρονα, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς, τα πληρώματα των οποίων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν εσπευσμένα τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η κατάσταση και των δύο ανδρών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Μάλιστα, ο συνεπιβάτης της μηχανής που φέρει βαρύτατα τραύματα, κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί άμεσα από τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία. Αν και δεν επιβεβαιώνεται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν, εξετάζεται και μια πληροφορία, η οποία αναφέρει ότι ο οδηγός της μηχανής ενδέχεται να θαμπώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο.

Τραγική λεπτομέρεια της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι και οι δύο αναβάτες βρέθηκαν να μην φορούν κράνος τη στιγμή του ατυχήματος, παρότι ένα κράνος εντοπίστηκε πεσμένο στο οδόστρωμα, κοντά στο σημείο της πτώσης.

