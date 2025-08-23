Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη...» λέει ο σύζυγός της - Real.gr

Πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα της να κάνει έκπληξη στο παιδί της και τον σύζυγό της που ήταν στην παραλία, στη Σκάλα Αταλάντης.

Η 32χρονη μητέρα ενός επτάχρονου αγοριού δεν πρόλαβε να φθάσει στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με το Mega, οδηγός, που κατευθυνόταν προς Τραγάνα, παραβίασε STOP, πέρασε κάθετα στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αταλάντης-Σκάλας και εμβόλισε τη μηχανή της γυναίκας.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», λέει ο σύζυγος του θύματος.

Συντετριμμένος περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του.

«Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», λέει ο σύζυγος του θύματος.

Η 32χρονη, έμπειρη οδηγός μοτοσυκλέτας, φορούσε το προστατευτικό της κράνος. Η σύγκρουση όμως με το αυτοκίνητο, ήταν σφοδρότατη.