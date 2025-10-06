Τροχαίο με τραυματία και μεθυσμένο οδηγό στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

\u03a3\u03b5 \u03c4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03bc\u03b5 \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03b5\u03bd\u03b5\u03c0\u03bb\u03ac\u03ba\u03b7 40\u03c7\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf\u03c2, \u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf\u03c2 \u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03bf\u03b4\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03c3\u03b5 \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03ae\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b1\u03bb\u03ba\u03bf\u03cc\u03bb.\u03a4\u03bf \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03b2\u03b7 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf 24\u03c9\u03c1\u03bf \u03c3\u03c4\u03bf \u03a9\u03c1\u03b1\u03b9\u03cc\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03c1\u03bf \u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7\u03c2, \u03b5\u03bd\u03ce \u03bf 40\u03c7\u03c1\u03bf\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03bb\u03ae\u03c6\u03b8\u03b7 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03ba\u03af\u03bd\u03b4\u03c5\u03bd\u03b7 \u03bf\u03b4\u03ae\u03b3\u03b7\u03c3\u03b7.