Τροχαίο με τραυματία και μεθυσμένο οδηγό στη Θεσσαλονίκη - Real.gr
09:50, 06/10/2025
Σε τροχαίο με τραυματισμό ενεπλάκη 40χρονος, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ ο 40χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

