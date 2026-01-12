Τροχαίο μέσα στη Λάρισα: Ι παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Quantcast
Τροχαίο μέσα στη Λάρισα: Ι παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τροχαίο μέσα στη Λάρισα: Ι παρέσυρε ανήλικο κορίτσι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

19:05, 12/01/2026
Τροχαίο μέσα στη Λάρισα: Ι παρέσυρε ανήλικο κορίτσι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός κοριτσιού περίπου 10-12 ετών από αυτοκίνητο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας στις 5.30 μ.μ. εντός της πόλης της Λάρισας και ειδικότερα στη συμβολή των οδών Καρδίτσης και Σκοπάδων.

Σήμανε άμεσα συναγερμός στις Αρχές με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο, όπως και μηχανή ΕΚΑΒ και έπειτα ασθενοφόρο.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο κορίτσι και το μετέφεραν στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το οποίο εφημερεύει.

