Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μηχανής -Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα - Real.gr

Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μηχανής -Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα
Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μηχανής -Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα

08:15, 09/12/2025
Τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μηχανής -Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα

Μία 23χρονη τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αθηνών, κοντά στο ύψος του Τελωνείου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η κοπέλα κινούνταν με τη μοτοσικλέτα της στην Εθνική και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, όμως η 23χρονη φορούσε προστατευτικό κράνος και την πλήρη στολή που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές, κάτι που φαίνεται να λειτούργησε σωτήρια.

Η 23χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με κατάγματα, χωρίς η ζωή της να βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

