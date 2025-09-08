Τροχαίο στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε κολωνάκια και κατέληξε στη μέση του δρόμου - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το αυτοκίνητο οδηγούσε νεαρός και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον κεντρικό δρόμο της οδού Κακαρά στην πόλη της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να πάρει σβάρνα τσιμεντένια κολωνάκια που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη οδό και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Ο νεαρός τραυματίστηκε από την πρόσκρουση στα κολωνάκια και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας με τους ενοίκους της περιοχής να ξυπνούν έντρομοι και να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να δουν τι έχει συμβεί.