Τροχαίο στη γέφυρα πάνω από την παραλιακή προς Κηφισό - Real.gr

\u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03bb\u03af\u03b3\u03bf \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03c4\u03b9\u03c2 05:30 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03af \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03be\u03bf\u03b4\u03bf \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u039b\u03b5\u03c9\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf \u03a0\u03bf\u03c3\u03b5\u03b9\u03b4\u03ce\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03bd \u039a\u03b7\u03c6\u03b9\u03c3\u03cc.\u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03af\u03bd\u03b7\u03c4\u03bf \u03b2\u03b3\u03b1\u03af\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c4\u03c1\u03bf\u03c6\u03ae \u03c3\u03c4\u03b7 \u03b3\u03ad\u03c6\u03c5\u03c1\u03b1 \u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ad\u03ba\u03c1\u03bf\u03c5\u03c3\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bc\u03c0\u03ac\u03c1\u03b5\u03c2. \u0394\u03b5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ae\u03c1\u03be\u03b5 \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2.