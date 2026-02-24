Quantcast
Τροχαίο στη Λ. Συγγρού με μοτοσικλέτα και ΙΧ - Σοκάρει το βίντεο - Real.gr
22:05, 24/02/2026
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/02), στις 19:15, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο που επιχείρησε να εισέλθει σε παράδρομο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα η οποία κινούνταν στη δεξιά λωρίδα. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε και προσέκρουσε σε κολόνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον αναβάτη της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στη μέση, στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

 

