Τροχαίο στη Λ. Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – Τρεις τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λ. Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια.

Από την τρελή πορεία που ακολούθησε το βαρύ όχημα τρία άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο.

Κινούμενο προς Αιγάλεω το φορτηγό πέρασε τη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε τέσσερα αυτοκίνητα και σταθμευμένες μοτοσικλέτες.

Το σημείο στη Λ. Θηβών θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» καθώς σε μεγαλη απόσταση υπάρχουν κατεστραμμένα οχήματα και κομμάτια από ότι παρέσυρε το φορτηγό μεταφορικής εταιρείας στην πορεία του.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που εξασφάλισε το EΡΤnews το όχημα ακινητοποιήθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, έχοντας εγκλωβίσει κάτω από τις ρόδες του ένα μηχανάκι.

Οι ζημιές είναι μεγάλες ενώ στο σημείο υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία καθώς ένας φωτεινός σηματοδότης καταστράφηκε.