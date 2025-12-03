Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος» - Real.gr

Quantcast
Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του - «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»
Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του – «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

23:12, 03/12/2025
23:12, 03/12/2025

Τροχαίο στη Λούτσα: Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο 29χρονος στην απολογία του – «Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος»

Μέσω του δικηγόρου του, ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη ενώ στην απολογία του αύριο (4/12), αναμένεται να ρίξει την απολογία σε άλλο οδηγό υποστηρίζοντας ότι του έκοψε τον δρόμο.

Αίσθηση προκαλούν οι νέες πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα. Ο υπαίτιος οδηγός είχε κάνει και χρήση κοκαΐνης εκτός από κατανάλωση αλκοόλ.

Μέσω του δικηγόρου του, ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη ενώ στην απολογία του αύριο (4/12), αναμένεται να ρίξει την απολογία σε άλλο οδηγό υποστηρίζοντας ότι του έκοψε τον δρόμο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μυαλό του με αυτή την συνδυαστική χρήση ουσιών και αλκοόλ μπήκε σε ένα “μαύρο τούνελ” και ήταν ζήτημα χρόνου για να γίνει το κακό.

Ο 29χρονος ζήτησε σήμερα προθεσμία από τον Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί αύριο Πέμπτη και μέσω του δικηγόρου του θέλησε να πει ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει «την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και των τραυματιών».

Φίλοι του δράστη μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκαλύπτουν πως οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών κατ’ εξακολούθηση.

«Και νηφάλιος που ήταν πάλι μ@@@ έκανε. Δηλαδή, το παιδί χρειάζεται βοήθεια, κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης, έπινε ναρκωτικά συχνά. Ήταν η φάση του τέτοια, το παιδί ήταν καμένο γενικά. Αργά ή γρήγορα θα το έκανε. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Κάποιος γιατρός θα έπρεπε να ασχοληθεί οπωσδήποτε», δήλωσε φίλος του 29χρονου στον ΑΝΤ1.

 

