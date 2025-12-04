Quantcast
Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε - Real.gr
real player

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε

14:42, 04/12/2025
Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα.
της Άννας Κανδύλη

Ο κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, φέρεται ενώπιον της ανακρίτριας να δήλωσε μετανιωμένος

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος.
Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση.»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος μές του συνηγόρου του, ζήτησε συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί πώς χάθηκε ο έλεγχος του αυτοκινήτου που οδηγούσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

14:42 04/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική - 112 για Μάνη, Ευρώτα, Πιερία

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική - 112 για Μάνη, Ευρώτα, Πιερία

11:49 04/12
Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες»

Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες»

12:47 04/12
«Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο»: Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι

«Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο»: Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι

12:22 04/12
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ

11:35 04/12
Άγγελος Λάτσιος: Περιπέτεια υγείας στο Ναυτικό – Έμεινε στο νοσοκομείο 3 μέρες

Άγγελος Λάτσιος: Περιπέτεια υγείας στο Ναυτικό – Έμεινε στο νοσοκομείο 3 μέρες

13:25 04/12
Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι»

Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι»

11:49 04/12
Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025

Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025

11:02 04/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved