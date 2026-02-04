Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του οχήματος. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, αλλά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 17χρονος ήταν ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Καμπανιακού και η ομάδα σε ανάρτησή της, τον αποχαιρετά, κάνοντας λόγο για έναν «νέο άνθρωπο γεμάτο, όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή».



Ολόκληρη η ανάρτηση του Καμπανιακού

«Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα».