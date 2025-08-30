Τροχαίο στη Θέρμη: Ενώπιον του εισαγγελέα η 45χρονη - «Δεν ήταν μεθυσμένη» λένε οι δικηγόροι της - Real.gr

«Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ» υποστηρίζουν τονίζουν οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, είπαν προσερχόμενοι στα δικαστήρια από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. «Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο κ. Σανίδας, τονίζοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα και μπήκε στο αυτοκίνητο φίλης της που ακολουθούσε από πίσω προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το ότι δεν κατάλαβε ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο ήταν και ο λόγος -σύμφωνα με τους δικηγόρους- που αποχώρησε από το σημείο του τροχαίου: «Ήταν σε σοκ, βγήκε από το αυτοκίνητο και την μάζεψε η φίλη της», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Η 45χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.