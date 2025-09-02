Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Aπολογείται η 45χρονη οδηγός της Porsche - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η απολογία της 45χρονης που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η 45χρονη δίνει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για ένα κακούργημα και τα τρία πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό τού τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ο ομολόγησε).

Προανακριτικά, η ίδια αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος κι ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, με τους συνηγόρους της να επικαλούνται ως προς αυτό τα ευρήματα της μέτρησης αλκοόλης με τη μέθοδο του αέρα.

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- η 26χρονη σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.