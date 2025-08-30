Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche - Τι είπε στους αστυνομικούς - Real.gr

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα η 45χρονη επιχειρηματίας που οδηγούσε την Porsche και που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Μουδανιών με τους δύο τραυματίες που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Μέσω των συνηγόρων της η 45χρονη έδωσε χθες τη δική της θέση για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η ίδια, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο και υποστηρίζει ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από αυτοκίνητο που οδηγούσε φιλικό της πρόσωπο και ακολουθούσε το δικό της πριν συμβεί το ατύχημα.

Ο κ. Οικονόμου άφησε να εννοηθεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν οδηγούσε η 45χρονη το αυτοκίνητο -αν και αυτό δήλωσε προανακριτικά-, διερωτώμενος «πώς γίνεται κάποιος που οδηγάει αριστερόστροφο όχημα να έχει κακώσεις στη δεξιά πλευρά του σώματος;».

Βίντεο με την Porsche να τρέχει στη Μουδανιών 1 χλμ. πριν τη σύγκρουση

Όπως φαίνεται πάντως στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η Voria, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ’ έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Η οδηγός πάντως βρέθηκε θετική σε αλκοόλ και δόθηκε εντολή για να γίνει αιμοληψία, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όριο κατανάλωσης αλκοόλ ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Αναμένονται ωστόσο και τα επίσημα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις.

Εν τω μεταξύ, δύο νεαρά άτομα, 27 ετών, τραυματίστηκαν από το δεύτερο όχημα. Η 27χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ, σήμερα το πρωί ο δικηγόρος της 27χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, η κοπέλα μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο, υπεβλήθη σε επεμβάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ο 27χρονος τραυματίστηκε πιο ελαφριά.

Η μητέρα της 27χρονης τραυματία μιλώντας χθες στο MEGA ανέφερε: «Γενικά έχουν διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση όπως καταλαβαίνετε οικογενειακώς. Ήρθε αυτή η αδίστακτη, καταστρέφουν ζωές. Το διέλυσαν δηλαδή, είναι θαύμα αυτό που ζούμε. Τα παράτησε και έφυγε. Είναι αδίστακτη, αυτοί (οι οδηγοί) είναι δολοφόνοι. Η κόρη μου οδηγούσε και ήταν μαζί με τον φίλο της, έναν Βρετανό. Έχουν πολλά κατάγματα».

Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η 45χρονη οδηγός της Porsche – «Δεν παραπατούσε από το αλκοόλ»

Ο γνωστός κομμωτής Τρύφωνας Σαμαράς διασκέδαζε με την 45χρονη λίγη ώρα πριν το ατύχημα και ξεκαθαρίζει πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Μιλώντας στο Live News ξεκαθάρισε πως την οδηγό τη γνώρισε την ίδια ημέρα και δεν έχει να προσθέσει κάτι για το τροχαίο καθώς δεν ήταν στο σημείο.

«Ήμουν καλεσμένος για να γνωρίσω την 45χρονη, θα κάναμε διαφημιστικό με την Porsche της και τα άλλα αμάξια της. Δεν ξέρω τι καταστήματα έχει, χθες την γνώρισα. Διασκεδάσαμε, ήταν χαρούμενη και μου πρότεινε να με πάνε στο ξενοδοχείο με την Porsche. Τότε οδηγούσε η φίλη της. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Η 45χρονη ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε από το αλκοόλ, έπινε σε λογικά πλαίσια. Μας κέρασαν κάτι σφηνάκια και αυτό», είπε συγκεκριμένα ο Τρύφωνας Σαμαράς.