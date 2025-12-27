Τροχαίο στην Αχαΐα: Κατέληξε και ο 30χρονος τραυματίας - Η οικογένεια του δώρισε τα όργανα του - Real.gr

Στο ίδιο τροχαίο που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, είχε χάσει τη ζωή του κι ένας 16χρονος.

Πέπλο πένθους έχει σκεπάσει το Λάππα Αχαΐας από την τραγική είδηση του θανάτου του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα ανήμερα των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Ο Αλέξανδρος έδωσε μια σκληρή και άνιση μάχη για μερικά 24ωρα. Αμέσως μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ωστόσο λόγω της ανάγκης νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΚΑΤ της Αθήνας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, σήμερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους δικούς του ανθρώπους.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, στο ίδιο τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στο άλλο όχημα που ενεπλάκη στο μοιραίο συμβάν, βυθίζοντας στο πένθος ακόμη μία οικογένεια.

Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι γονείς και οι συγγενείς του Αλέξανδρου πήραν μια απόφαση που προκαλεί βαθύ σεβασμό και συγκίνηση, να δωρίσουν τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε άλλους συνανθρώπους μας.