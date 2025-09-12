Τροχαίο στην Αχαΐα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία με δύο νεκρούς - Real.gr

Τραγωδία χθες στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά από σύγκρουση, δυο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24 το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη , κινείτο αντίθετα από τα άλλα οχήματα με αναπόφευκτη την μοιραία σύγκρουση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Πρόκειται για 70χρονη κάτοικο εν ζωή Αιγίου.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, – δυο άνδρες κατά πληροφορίες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες του δυστυχήματος με αστυνομικές πηγές ν’ αναφέρουν πως η 70χρονη, εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα.

Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.

Μετά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε τρεις τούμπες και κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Για ώρες παρέμεινε κλειστή η Ολυμπία Οδός, στο ρεύμα προς Πάτρα, για να καθαριστεί ο δρόμος .