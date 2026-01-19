Τροχαίο στην Αχαΐα: Ο οδηγός που σκοτώθηκε ήταν 16 ετών - Real.gr

Δεκαέξι ετών ήταν ο οδηγός που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του, τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, ο 16χρονος, οδηγώντας το αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό

του ανήλικου οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη αρχικώς της πορείας του, προκειμένου να αποφύγει σύγκρουση με άλλο όχημα, ενώ όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα και το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

