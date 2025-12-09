Τροχαίο στην Άρτα: Φορτηγό ανετράπη στην Ιονία Οδό - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 52χρονου οδηγού φορτηγού στην Άρτα, το όχημα το οποίο οδηγούσε ανετράπη.

Το βυτιοφόρο, έμφορτο με λάδια φαγητού, ανετράπη σήμερα το απόγευμα περίπου στο 145,6 χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού, κοντά στη Σκαμνιές Γραμμενίτσας Άρτας. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Π.Υ. Άρτας, ενώ μετέβη και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, προκειμένου να απεγκλωβίσει τον οδηγό.

Σύμφωνα με τον ANT1, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής, ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και στο σημείο χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο όχημα, για να επαναφέρει σε ορθή θέση το φορτηγό και να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Με χρήση διασωστικής σειράς, η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον 52χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής του, μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό .

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.