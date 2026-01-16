Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου: Σύγκρουση δύο φορτηγών στα Μέγαρα - Απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας - Real.gr

Πιο συγκεκριμένα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου στο 44,5ο χιλιόμετρο, μετά τα Μέγαρα και πριν το πρώτο τούνελ με κατεύθυνση προς Κόρινθο, όταν το δύο φορτηγά οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Λόγω του ατυχήματος κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου (44,5ο χλμ.), στο ύψος των μεγάρων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

