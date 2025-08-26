Tροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη - Μια γυναίκα τραυματίστηκε - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στην Ερέτρια, όταν αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Χαλκίδα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του λίγο πριν την στροφή στα Πλακάκια με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στο όχημα επέβαιναν ένας νεαρός και μια νεαρή η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η τροχαία Ερέτριας, οι εθελοντές του fetesclub4x4 και του ΕΣΔΔΕ με δύο οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη νεαρή κοπέλα και την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Από την πρόκληση του τροχαίου σταμάτησε για λίγα λεπτά η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

Η τροχαία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.