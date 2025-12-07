Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου και καρφώθηκε σε δέντρο – Μία τραυματίας - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Κοκκινομηλιά του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στην Εύβοια.

Οπως μετέδωσε το eviaonline.gr, ΙΧ εξετράπη της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να προσκρούσει σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Ιστιαίας.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο: