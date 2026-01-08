Quantcast
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι - Real.gr
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι

12:50, 08/01/2026
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr, από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.

 

