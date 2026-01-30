Τροχαίο στην Κορινθία: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Τραυματίστηκε ένα άτομο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Τροχαίο στην Κορινθία: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Τραυματίστηκε ένα άτομο - ΒΙΝΤΕΟ
Τροχαίο στην Κορινθία: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο – Τραυματίστηκε ένα άτομο – ΒΙΝΤΕΟ

07:57, 30/01/2026
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο στην Κορινθία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με λεωφορείο.

Σύμφωνα με το korinthos.tv, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

 

