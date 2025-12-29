Τροχαίο στην Πάτρα: Αγροτικό μπήκε μέσα σε ταβέρνα και ο οδηγός βρέθηκε κάτω από το αμάξι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οδηγός αγροτικού έχασε τον έλεγχο και αυτό βγήκε από τον δρόμο και μπήκε μέσα σε ένα κατάστημα εστίασης που λειτουργεί στην στην Περιβόλα Πατρών.

Δεν είχε τραυματιστεί και προσπάθησε να βγει από την πόρτα του συνοδηγού. Ανοιξε την πόρτα όμως δεν πρόσεξε ότι στο σημείο εκτελείτο έργο και ακριβώς κάτω από το αμάξι του υπήρχε όρυγμα. Οταν λοιπόν προσπάθησε να κατέβει, εν μέσω σοκ από το τροχαίο, βρέθηκε στο κενό και έπεσε μέσα στην μεγάλη τρύπα.

Σύμφωνα με το flamis.gr, εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Ομως τελικά απεγκλωβίστηκε με την συνδρομή περαστικών. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο γιατί είχε τραυματιστεί από την πτώση του μέσα στο όρυγμα. Ερευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.