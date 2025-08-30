Τροχαίο στην Πάτρα: «Zητάει συνέχεια τη γιαγιά...» - Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Την ώρα που είδε η γιαγιά ότι ερχόταν αυτός που ερχότανε το παιδί το πέταξε πάνω στο κράσπεδο για να μπορέσει να το σώσει. Η μηχανή όντως πέρασε πάνω από τη γιαγιά», ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης.

Συγκινημένος για τη σωτηρία της κόρης του και βαθιά συντετριμμένος για τον χαμό της 86χρονης που την είχε σαν μητέρα. Μίας γυναίκας, η οποία έγινε “ασπίδα” για να σώσει το 8χρονο κοριτσάκι που συνόδευε, από ένα οδηγό, ο οποίος με τη μηχανή του, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, τις παρέσυρε στην παραλιακή οδό της Πάτρας.

Η 86χρονη έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ η ανήλικη και ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκαν και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Το παιδί είναι τραυματισμένο έχει σοβαρό σπάσιμο σε δύο μεριές στο χέρι έχει θλάση στο σβέρκο και έχει και σπάσιμο στο πόδι στο μηρό είναι γεμάτο μώλωπες είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και ζητάει συνέχεια τη γιαγιά», ανέφερε ο πατέρας του ανήλικου κοριτσιού.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις Αρχές.

«Είναι ασυνείδητος. Δεν έχει καθόλου το αίσθημα του κινδύνου υπάρχει μαρτυρία που τρέχει έχει κάνει150 μέτρα φρενάρισμα και αν η γιαγιά δεν έμπαινε μπροστά και μας σκότωνε το παιδί σήμερα πείτε μου τι θα έκανε το σπίτι μου πείτε μου εσείς», πρόσθεσε.

Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής, μεγάλου κυβισμού, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, καθώς συνελήφθη. Του έγιναν αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Mega, το δυστύχημα έγινε στη Ακτή Δυμαίων, σε έναν δρόμο όπου σύμφωνα με καταγγελίες οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα ενώ έχουν καταγραφεί δεκάδες σοβαρά τροχαία.