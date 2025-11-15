Τροχαίο στην Υλίκη: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες - Έξι άτομα στο νοσοκομείο - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 5:30′ το πρωί του Σαββάτου στο ύψος της Υλίκης και συγκεκριμένα στο 99ο χλμ, στο σημείο ακριβώς που είναι το πάρκινγκ με τις τουαλέτες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, πρόκειται για ένα τουριστικό λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του LamiaReport.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.