Τροχαίο στο Ηράκλειο – Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα Καμίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας μητέρας και του 10χρονου παιδιού της.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τόσο η μητέρα όσο και το παιδί δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.