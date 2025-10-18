Τροχαίο στο Mενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός - Real.gr

Quantcast
Τροχαίο στο Mενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Τροχαίο στο Mενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

08:19, 18/10/2025
Τροχαίο στο Mενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του Μενιδίου, καθώς οδηγός έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. που οδηγούσε και «καρφώθηκε» σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα Ι.Χ. κινούμενο επί της λεωφόρου Πάρνηθος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του. Ωστόσο στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

