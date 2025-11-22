Τροχαίο στο Παγκράτι: Μπροστά στα μάτια της ΑμεΑ κόρης της σκοτώθηκε η 75χρονη - Real.gr

Προσπάθεια να μεταφερθεί σε ίδρυμα η 32χρονη.

Τραγωδία μετά από σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ στο Παγκράτι. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, μία γυναίκα παρασύρθηκε κι έχασε τη ζωή της.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Όλα συνέβησαν στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρονος ξεκίνησε μια τρελή πορεία με το όχημα του στην οδό Νεοπτολέμου. Ο άντρας αρχικά προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο του με αλόγιστες κινήσεις, όταν κάποιοι του έκαναν παρατηρήσεις, οι οποίες από ότι φαίνεται τον ενόχλησαν. Τότε ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έφτασε στην συμβολή με την οδό Ιλιάδος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο είχε προτεραιότητα και δεν το άφησε να περάσει και συνέχισε την τρελή πορεία του, με συνέπεια να παρασύρει την 75χρονη γυναίκα. Ο 84χρονος συνέχισε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα με συνέπεια να συγκρουστεί με 3-4 παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε. Μαζί με τη γυναίκα βρισκόταν και 32χρονη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το κορίτσι είχε μόνο τη μητέρα του στον κόσμο που τη φρόντιζε καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της, ενώ προσωρινά οι άντρες της Τροχαίας την έχουν μεταφέρει στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.